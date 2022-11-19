Володимир Остапчук налякав Мережу світлиною з розбитим носом

Шоумен Володимир Остапчук налякав своїх шанувальників у Мережі світлиною, на якій у нього йшла кров з носа.

Фотографію телеведучий оприлюднив у сторіз в Instagram після того, як йому влучили у обличчя.

Втім, Володимир одразу заспокоїв своїх фанів та повідомив, що з ним сталося насправді. Як виявилося, світлину шоумен зробив у спортзалі після тренування. Ймовірно, ведучий просто пропустив влучний удар свого противника.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Позаймався зранку боксом, бл*", -написав Остапчук.

Зазначимо, що зараз Володимир Остапчук не сильно афішує своє приватне життя у соціальних мережах, адже у ЗМІ ширяться чутки про його розлучення із Христиною Горняк.

Певний час Остапчук взагалі не з'являвся у Мережі, втім потім повернувся до Instagram з промовистим фото. А ось дружина шоумена нещодавно зізналася, що планує певний час пожити поза межами України.

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