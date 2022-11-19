Владимир Остапчук испугал Сеть фотографией с разбитым носом

Шоумен Владимир Остапчук испугал своих поклонников в Сети фотографией, на которой у него шла кровь из носа.

Фотографию телеведущий опубликовал в сторис в Instagram после того, как ему попали в лицо.

Впрочем, Владимир сразу успокоил своих фанов и сообщил, что с ним произошло. Как оказалось, фотографию шоумен сделал в спортзале после тренировки. Вероятно, ведущий просто пропустил точный удар своего противника.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Позанимался утром боксом, бл*", — написал Остапчук.

Отметим, что сейчас Владимир Остапчук не сильно афиширует свою частную жизнь в социальных сетях, ведь в СМИ ходят слухи о его разводе с Кристиной Горняк.

Одно время Остапчук вообще не появлялся в Сети, впрочем потом вернулся в Instagram с красноречивым фото. А вот жена шоумена недавно призналась, что планирует определенное время пожить за пределами Украины.

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