На херсонських гауляйтерів росіяни вішатимуть “всіх собак” — експерт

Господарю Кремля потрібно виправдати перед російським населенням свою поразку в Херсоні, тому серед колаборантів будуть знаходити “зрадників”.

Призначений окупаційною владою “головою” Херсонської області Володимир Сальдо не виходить на зв’язок, його заступниці Катерині Губарєвій російські спецслужби висунули звинувачення у зраді, а ще один заступник Кирило Стремоусов, за офіційною версією, загинув у ДТП. Все це може свідчити про те, що Путін вирішив призначити винуватцями поразки в Херсоні місцевих гауляйтерів.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політичний консультант Дмитро Васильєв.

За його словами, Путіну байдуже, хто з колаборантів буде маріонеткою окупаційного режиму на захопленій частині Херсонської області. Йому зараз важливо виправдати свою поразку в Херсоні і для цього він готовий призначати винуватців серед місцевих гауляйтерів.

“Для нього [Путіна] Херсон є однією з найбільш серйозних репутаційних невдач, які б’ють по його важелях впливу в Кремлі і серед російського населення. Для нього дуже важливо, щоб не він був винуватий в цій ситуації, а військові, які не справилися із завданням, або гауляйтери, які або напилися, або з ними щось трапилося”, - пояснив експерт.

Дмитро Васильєв вважає, що саме тому заступниця Сальдо стала “українською шпигункою”, яка, буцімто, здала всі позиції і плани російської армії. Тепер Путіну ніщо не заважає стверджувати, що росіяни змушені були піти з Херсона, бо є такі “зрадники”, які працювали на спецслужби України.

“Саме в цьому причини, чому будуть шукати таких винуватців і вішатимуть на них всіх собак. А хто там буде далі — Путіну це нецікаво”, - резюмував політолог.

Нагадаємо, у Росії знайшли дружину бойовика Павла Губарєва Катерину, яка в окупованому Херсоні обіймала посаду так званої "заступниці голови окупованої Херсонської області". Її заарештували на території РФ.

Читайте також: