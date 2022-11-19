На херсонских гауляйтеров россияне будут вешать "всех собак" — эксперт

Хозяину Кремля нужно оправдать перед российским населением свое поражение в Херсоне, поэтому среди коллаборантов будут находить "предателей".

Назначенный оккупационными властями "председателем" Херсонской области Владимир Сальдо не выходит на связь, его заместительнице Екатерине Губаревой российские спецслужбы предъявили обвинения в измене, а еще один заместитель Кирилл Стремоусов, по официальной версии, погиб в ДТП. Все это может свидетельствовать о том, что Путин решил назначить виновниками поражения в Херсоне местных гауляйтеров.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический консультант Дмитрий Васильев.

По его словам, Путину не важно, кто из коллаборантов будет марионеткой оккупационного режима на захваченной части Херсонской области. Ему сейчас важно оправдать свое поражение в Херсоне и для этого он готов назначать виновников среди местных гауляйтеров.

“Для него [Путина] Херсон является одной из наиболее серьезных репутационных неудач, которые отражаются на его рычагах влияния в Кремле и среди российского населения. Для него очень важно, чтобы не он был виноват в этой ситуации, а не справившиеся с задачей военные или гауляйтеры, которые либо напились, либо с ними что-то случилось”, — пояснил эксперт.

Дмитрий Васильев считает, что именно поэтому заместительница Сальдо стала "украинской шпионкой", которая, якобы, сдала все позиции и планы российской армии. Теперь Путину ничто не мешает утверждать, что россияне вынуждены были уйти из Херсона, потому что есть такие "предатели", которые работали на спецслужбы Украины.

"Именно в этом причины, почему будут искать таких виновников и вешать на них всех собак. А кто будет дальше — Путину это неинтересно”, — резюмировал политолог.

Напомним, в России нашли супругу боевика Павла Губарева Екатерину, которая в оккупированном Херсоне занимала должность так называемой "заместительницы председателя оккупированной Херсонской области". Ее арестовали на территории РФ.

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