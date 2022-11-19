В Черном море на дежурстве находятся 7 российских кораблей и 1 ракетоноситель

В ВМС ВСУ рассказали, сколько кораблей Россия держит наготове в морях.

По состоянию на субботу, 19 ноября, в Черном море Россия держит на боевом дежурстве 7 вражеских кораблей, среди которых – 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. А в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

В ВМС ВСУ также рассказали, что за сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: к Азовскому морю – 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 15 судов, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS, на гражданских судах в акватории Азовского моря"), — говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Россия ежедневно продолжает обстреливать территорию Украины. Для атак враг использует тяжелую артиллерию, танки, авиацию, беспилотники и запуск ракет с кораблей.

Так, российские оккупанты в ночь на 19 ноября атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Войска РФ атаковали Мировскую, Марганецкую, Никопольскую громады.

18 ноября россияне обстреляли три пограничные громады Сумщины, выпустив по ним 69 мин, снарядов и другой взрывчатки.

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