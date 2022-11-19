План мира от Зеленского: эксперт сообщил, как отреагировал Запад и Москва

Дмитрий Васильев отметил, что все более жесткие заявления в сторону Москвы слышны от тех, кто обычно являлся партнерами России в Евросоюзе, это, в частности, Германия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита представил план мира — ему аплодировали стоя все участники G20. Президент, в частности, отметил, что РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за нанесенный ущерб.

О том, как эти условия восприняли на Западе и какова была реакция Москвы, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политический консультант Дмитрий Васильев.

"Реакцию Москвы мы увидели. Они говорят о том, что необходимы переговоры, но те, кто говорит о мирных переговорах, не посылают 100 ракет в сторону потенциального партнера для переговоров. Это очевидно, что Россия не хочет мира, очевидно, что она не хочет мирных переговоров, она хочет продолжения войны. И об этом говорила не только Украина, учитывая все эти факты, а также наши международные партнеры", — рассказал политический консультант.

Васильев отметил, что вчера Жозе Боррель, глава международного ведомства Европейской комиссии, четко высказался, что остановка войны невозможна без вывода российских войск с территории Украины. "И когда он говорит о территории Украины, имеется в виду территория, определенная границами 91 года и всеми международными документами о суверенитете и территориальной целостности Украины", — подчеркнул он.

Дмитрий Васильев добавил, что подобные вещи мы слышим также от других партнеров, все более жесткие заявления мы также слышим от тех, кто обычно был партнерами Российской Федерации в Европейском Союзе, это, в частности, Германия.

"И Олаф Шольц (федеральный канцлер Германии – ред.) становится все более категоричным, и мы видим, что все большее вооружения Германия также передает Украине", — подытожил политический консультант.

Напомним, во время саммита G20 15 ноября Зеленский назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны.

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