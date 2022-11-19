За причастность к теракту с бомбой в Стамбуле задержаны трое молдован

В Болгарии задержаны люди, которые помогали бежать из Турции террористу, причастному к смертельному взрыву в Стамбуле.

После теракта в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли 6 человек, а более 80 получили травмы, в Болгарии предъявлены обвинения пяти лицам, обвиняемым в сотрудничестве с террористами. Среди них - три гражданина Республики Молдова.

Об этом сообщает Stirile Pro-tv со ссылкой на болгарскую прокуратуру.

"Пятерым лицам предъявлено обвинение в том, что они помогли сбежать одному из вероятных преступников", — сказала Сийко Милева, спикер генерального прокурора Болгарии.

Она уточнила, что их роль была материально-технической, добавив, что болгарская прокуратура требовала задержания четырех из них.

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Трое из обвиняемых являются выходцами из Республики Молдова, еще одна — из одной из арабских стран, название которой не уточняют.

В результате взрыва, произошедшего в минувшее воскресенье на бульваре Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал.

На сегодняшний день никто не взял на себя ответственность за теракт.

В общей сложности полиция Стамбула задержала 47 человек, среди которых — сирийская женщина, обвиняемая в закладке бомбы.

Напомним, министр внутренних дел Турции ранее сообщил об аресте лица, заложившего взрывчатку в центре Стамбула, где позже раздался взрыв.

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