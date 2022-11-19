За причетність до теракту з бомбою у Стамбулі затримано трьох молдован

У Болгарії затримали осіб, які допомагали втекти із Туреччини терористу, причетному до смертельного вибуху в Стамбулі.

Після теракту в Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого загинуло 6 людей, а понад 80 отримали травми, у Болгарії висунули звинувачення п'ятьом особам, яких звинувачують у співпраці з терористами. Серед них троє громадян Республіки Молдова.

Про це повідомляє Stirile Pro-tv з посиланням на болгарську прокуратуру.

“П'ятьом особам пред'явлено звинувачення в тому, що вони допомогли втекти одному з ймовірних злочинців”, - сказала Сійка Мілева, речниця генерального прокурора Болгарії.

Вона уточнила, що їхня роль була матеріально-технічна, додавши, що болгарська прокуратура вимагала затримання чотирьох із них.

Також читайте У турецькому Стамбулі пролунали вибухи

Троє з обвинувачених є вихідцями з Республіки Молдова, ще один - з однієї з арабських країн, назву якої не уточнюють.

У результаті вибуху, який стався минулої неділі на бульварі Істікляль у центрі Стамбула, загинули шестеро людей, ще 81 особа постраждала.

На сьогодні ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

Загалом поліція Стамбула затримала 47 осіб, серед яких - сирійська жінка, яку звинувачують у закладанні бомби.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Туреччини раніше повідомив про арешт особи, яка заклала вибухівку у центрі Стамбула, де пізніше пролунав вибух.

Читайте також: