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У турецькому Стамбулі пролунали вибухи

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1534
Час на прочитання
1 хв
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У турецькому Стамбулі пролунали вибухи

У Туреччині в Стамбулі знову лунали вибухи.

У турецькому місті Стамбул після недавнього теракту знову неспокійно. В районі міста Фатіх пролунали вибухи, а також зайнялися кілька припаркованих авто.

Про це повідомляє турецьке видання Мynet.com.

В центрі Стамбула на вулиці Кокамустафа Паса вибухнув замінований автомобіль. Три автівки, припарковані поруч, охопив вогонь.

Пожежники загасили вогонь. Під час пожежі також було чути вибухи.

На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Нагадаємо, що в результаті вибуху, який стався 13 листопада на вулиці Істікляль у Стамбулі, загинуло 6 людей, а ще понад 80 - отримали поранення. У залишенні у людному місці сумки з вибухівкою підозрюють жінку.

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Дата публікації
Перегляди
1534
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