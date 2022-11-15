Удар ракет РФ по Польщі: що сказали у США, Британії, Німеччині та НАТО

Наразі всі країни прогнозовано "стурбовані" та вивчають інформацію про інцидент.
У НАТО заявляють, що вивчають повідомлення про те, що ракети чи снаряди впали на країну-члена Альянсу Польщу, і запевняють, що тісно співпрацюють з польською владою.
Про це інформує CNN і The Guardian.
"Ми розглядаємо ці звіти та тісно співпрацюємо з нашим союзником Польщею", — сказав представник НАТО.
Державний департамент США назвав повідомлення про те, що російські ракети влучили в Польщу, "неймовірно тривожними".
Речник Держдепартаменту сказав, що Штати працюють над тим, щоб дізнатися більше про вибух і визначити відповідні кроки. Наразі США обговорюють звіти про інцидент з урядом Польщі та іншими партнерами.
Речниця Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон у Twitter повідомила, що у Білому домі бачили повідомлення з Польщі, але все ще вивчають, що сталося.
"Ми бачили ці повідомлення з Польщі та працюємо з польським урядом, щоб зібрати більше інформації. Наразі ми не можемо підтвердити звіти чи будь-які деталі. Ми визначимо, що сталося, і якими будуть наступні кроки", - сказала вона.
Очікується, що невдовзі міністр оборони США Ллойд Остін поговорить зі своїм польським колегою.
А в МЗС Британії заявили про "тісний зв’язок" із союзниками після повідомлень про те, що ракети впали в Польщі.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила своєю чергою, що Німеччина відстежує повідомлення про те, що російські ракети перетнули територію Польщі і підтримує контакти з Польщею та іншими членами НАТО.
Раніше польські ЗМІ повідомили, що під час масованої ракетної атаки РФ території України, вибухи пролунали у прикордонному селі поблизу українського кордону - Пшеводуві. В результаті загинули двоє людей. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.
Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація що біля біля Томашева у небо піднялися військові літаки.
А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.