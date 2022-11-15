Удар ракет РФ по Польщі: що сказали у США, Британії, Німеччині та НАТО

Наразі всі країни прогнозовано "стурбовані" та вивчають інформацію про інцидент.

У НАТО заявляють, що вивчають повідомлення про те, що ракети чи снаряди впали на країну-члена Альянсу Польщу, і запевняють, що тісно співпрацюють з польською владою.

Про це інформує CNN і The Guardian.

"Ми розглядаємо ці звіти та тісно співпрацюємо з нашим союзником Польщею", — сказав представник НАТО.

Державний департамент США назвав повідомлення про те, що російські ракети влучили в Польщу, "неймовірно тривожними".

Речник Держдепартаменту сказав, що Штати працюють над тим, щоб дізнатися більше про вибух і визначити відповідні кроки. Наразі США обговорюють звіти про інцидент з урядом Польщі та іншими партнерами.

Речниця Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон у Twitter повідомила, що у Білому домі бачили повідомлення з Польщі, але все ще вивчають, що сталося.

"Ми бачили ці повідомлення з Польщі та працюємо з польським урядом, щоб зібрати більше інформації. Наразі ми не можемо підтвердити звіти чи будь-які деталі. Ми визначимо, що сталося, і якими будуть наступні кроки", - сказала вона.

Очікується, що невдовзі міністр оборони США Ллойд Остін поговорить зі своїм польським колегою.

А в МЗС Британії заявили про "тісний зв’язок" із союзниками після повідомлень про те, що ракети впали в Польщі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила своєю чергою, що Німеччина відстежує повідомлення про те, що російські ракети перетнули територію Польщі і підтримує контакти з Польщею та іншими членами НАТО.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що під час масованої ракетної атаки РФ території України, вибухи пролунали у прикордонному селі поблизу українського кордону - Пшеводуві. В результаті загинули двоє людей. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація що біля біля Томашева у небо піднялися військові літаки.

А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

Зеленський: Росія ракетами вдарила не лише по Україні, а й Польщі