Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Польща підняла військові літаки біля Томашева - ЗМІ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
46к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща підняла військові літаки біля Томашева - ЗМІ

Фото ілюстративне / Фото: Siły Powietrzne / Polish Air Force

Журналіст польського видання Радіо ZET повідомив, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева.

У містечку Пшеводув Люблінського воєводства на кордоні з Україною впали дві російські ракети. Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Ця інформація поки неофіційна, її повідомляє Radio ZET.

Проте відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Водночас журналіст Радіо ZET додав, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева (Томашува-Любельського) - міста поблизу кордону з Львівською областю.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масованого ракетного удару по території України. В Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку. Загинула щонайменше одна людина.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни.

Термінове звернення президента України Володимира Зеленського

Термінове звернення президента України Володимира Зеленського

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
46к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація