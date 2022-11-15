Польща підняла військові літаки біля Томашева - ЗМІ

Журналіст польського видання Радіо ZET повідомив, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева.

У містечку Пшеводув Люблінського воєводства на кордоні з Україною впали дві російські ракети. Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Ця інформація поки неофіційна, її повідомляє Radio ZET.

Проте відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Водночас журналіст Радіо ZET додав, що військові літаки піднялися з аеропорту поблизу Томашева (Томашува-Любельського) - міста поблизу кордону з Львівською областю.

Nieoficjalnie: z lotniska pod Tomaszowem Lubelskim poderwano wojskowe samoloty. https://t.co/yZHq7NKM5S — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масованого ракетного удару по території України. В Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку. Загинула щонайменше одна людина.