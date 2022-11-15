Польша подняла военные самолеты возле Томашева — СМИ

Журналист польского издания Радио ZET сообщил, что военные самолеты поднялись из аэропорта вблизи Томашева

В городке Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две российские ракеты. В результате инцидента погибли два человека.

Эта информация пока неофициальна, ее сообщает Radio ZET.

Однако известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

В то же время журналист Радио ZET добавил, что военные самолеты поднялись из аэропорта вблизи Томашева (Томашува-Любельского) — города вблизи границы со Львовской областью.

Nieoficjalnie: z lotniska pod Tomaszowem Lubelskim poderwano wojskowe samoloty. https://t.co/yZHq7NKM5S — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве кафиры попали в жилую многоэтажку. Погиб по меньшей мере один человек.