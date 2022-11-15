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Польша подняла военные самолеты возле Томашева — СМИ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Польша подняла военные самолеты возле Томашева — СМИ

Фото иллюстративное / Фото: Siły Powietrzne / Polish Air Force

Журналист польского издания Радио ZET сообщил, что военные самолеты поднялись из аэропорта вблизи Томашева

В городке Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной упали две российские ракеты. В результате инцидента погибли два человека.

Эта информация пока неофициальна, ее сообщает Radio ZET.

Однако известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

В то же время журналист Радио ZET добавил, что военные самолеты поднялись из аэропорта вблизи Томашева (Томашува-Любельского) — города вблизи границы со Львовской областью.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве кафиры попали в жилую многоэтажку. Погиб по меньшей мере один человек.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

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Дата публикации
Просмотры
48к
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