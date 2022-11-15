Близько сотні випущених ракет і знеструмлені міста: що відомо про наймасованіший ракетний обстріл України з боку РФ

Росія прицільно била по об'єктах енергетичної інфраструктури в багатьох містах України.

Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого. РФ випустила близько 100 ракет. Деякі з них поцілили в об'єкти критичної інфраструктури.

Все, що відомо на цей час про неї, зібрав ТСН.ua.

В Україні станом на 14:20 15 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. Моніторингові чати повідомили про російські ракети в повітряному просторі України і закликали громадян пройти до укриттів. Тривога тривала майже 4 години.

Три пуски ракет по Україні

В Україні станом на 14:20 15 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. У Києві "тривога" почалася о 14:21 і завершилася о 18:18.

Голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив, що окупанти масовано випустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвилі. Цілі в Україні невідомі. Не нехтуйте безпекою!" — закликає Вілкул.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що до України летять ще й "Калібри" з Чорного моря.

"Кілька хвилин тому зафіксовані пуски ракет "Калібр" з Чорного моря. Це вони (окупанти — ред.) мстяться за непохитну позицію України щодо умов переговорів і за ганьбу на саміті G20. Виведення військ, кордони 1991 року, репарації", — наголосив журналіст.

Київ

Під час тривоги мешканці Києва почали повідомляти в Мережі про звуки вибухів. Після цього в небі здійнявся стовп диму. Стало відомо про атаку на місто.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив про те, що на Печерську є влучання у два житлові будинки. Кілька ракет над Києвом та областю збила ППО.

Через масовану ракетну атаку Росії без світла залишилася щонайменше половина міста. Мер міста Віталій Кличко пояснив, що після обстрілу довелося екстрено вимкнути світло для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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Проліт ракет зафіксували над Полтавською та Черкаською областями. У Чернігівській, Вінницькій, Полтавській та Сумській областях спрацювала ППО.

Кривий Ріг

У Кривому Розі на підльоті до міста 2 ракети збила ППО. В північних районах міста зафіксували влучання в енергетичний об'єкт. В нього поцілили 3 ракети і він фактично зруйнований.

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О 15:48 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про третій пуск ракет.

"Криворукі третю хвилю ракет випустили. Залишайтеся в укриттях",- написав він.

У Житомирській та Черкаській областях спрацювала протиповітряна оборона. Також у Кривому Розі пролунали вибухи - за повідомленням військової адміністрації, спрацювала ППО.

Львів

Також було гучно у Львівській області. Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив звуки вибухів у Львові. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працює система ППО.

На Львівщині ворог поцілив по об‘єкту критичної інфраструктури. Внаслідок масового ракетного удару РФ без світла залишилося 80% Львова.

Суми

У Роменському районі Сумської області вдень 15 листопада під час масованої ракетної атаки окупаційних військ на Україну спрацювала ППО.

"Сумська область. Роменський район, працювала ППО, збито ракету. Перебувайте в укриттях до відміни повітряної тривоги! Є великий ризик повторних пусків", - повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Житомир

Російська армія у вівторок, 15 листопада, завдала двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі Житомира. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"Ворог завдав двох ракетних ударів по Житомиру - по критичній інфраструктурі Житомира. Наші енергетики роблять усе можливе", - розповів мер.

За його словами, місто опинилося без електроенергії.

Хмельницький

Окупанти також цілили ракетами по об'єкту енергетики в Хмельницькій області. Голова ОВА Сергій Гамалій каже, що в регіоні спрацювала ППО. Він закликав громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"В області триває "Повітряна тривога". В області було чути звуки вибухів. Спрацювало ППО. Прохання до усіх залишатися в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Харків

Росія атакувала також об'єкт критичної інфраструктури Харкова.

"Прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації ситуації в місті.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні без світла залишилася вся Харківська область.

Полтава

У вівторок, 15 листопада, російські війська вдарили ракетами по Кременчуцькому районі на Полтавщині. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"Приліт" у Кременчуцькому районі. Об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях", - наголосив керівник області.

Тернопіль

У Тернопільській області 15 листопада під час масштабної тривоги пролунали вибухи. Це - робота ППО. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Над Тернопільщиною працює ППО! Не виходьте з укриттів!" - написав Труш.

Згодом ОВА повідомила, що через ракетні обстріли 90% Тернопільської області залишилися без електроенергії. Також можуть бути проблеми зі зв'язком.

Луцьк

Країна-терористка Росія атакувала ракетами Ковель, що на Волині. Через атаку все місто знеструмлене. Про це повідомили голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко та мер Ковеля Ігор Чайка.

Міський голова Ковеля закликав перебувати в укриттях, оскільки небезпека повторного удару дуже висока. Згодом очільник області додав, що російська ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Також Погуляйко закликав волинян запастися всім необхідним через перебої з електроенергією.

"Інформацію про потерпілих з‘ясовуємо. На місці працюють відповідні служби. У зв'язку з цим на Волині можливі перебої з електропостачанням. Запасіться усім необхідним: вода, ліхтарики, павербанки тощо. Повідомте про це всіх, хто не користується соцмережами, щоб вони теж були готові", - написав він.

Кропивницький

Російські терористи ракетами обстріляли Кіровоградську область - зафіксовано два влучання.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожі ракетні удари не минули і нас. 2 прильоти. Уражені об‘єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає. Наполягаю! Всім бути в укриттях! Третя хвиля ракет!" - написав голова ОВА.

Вінниця

Ракетний удар прийшовся на об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.

"Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області", - зазначив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Без світла залишилася Молдова

Внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилися не лише українці, але й громадяни сусідньої Молдови.

Перебої з електропостачанням спостерігаються практично у всій Молдові. Зокрема, на півдні країни знеструмлено кілька великих населених пунктів. Проблеми з електрикою є також у столиці Кишиневі.

Повідомляється, що високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС припинила функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії. Таким чином, постачання електрики з Румунії тимчасово призупинене. Віцепрем'єр-міністр Молдови Андрей Спину повідомив, що причиною відключень електроенергії стали ракетні обстріли Росією енергоінфраструктури України.

Робота української ППО

Як повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, сьогодні, 15 листопада, відбулася наймасованіша ракетна атака по Україні від 24 лютого.

"Випущено вже 80 ракет, 20 ще летить. Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", - розповів Ігнат.

Сили протиповітряної оборони збили понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні 15 листопада. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

Наслідки

В Офісі президента розповіли, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі ситуація в Україні критична. Найбільше влучань російських ракет було в центральних та північних областях. А найтяжча ситуація з електропостачанням у Києві.

В ОП повідомили, що в столиці ситуація вкрай важка, запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень. В "Укренерго" змушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.