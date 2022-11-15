У Львові під час повітряної тривоги чути вибухи

В Україні триває масштабна повітряна тривога.
У Львові у вівторок, 15 листопада, під час повітряної тривоги чути вибухи.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив звуки вибухів у Львові. Подробиці наразі невідомі.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області працює система ППО.
Масштабний ракетний обстріл України
Російські терористи у вівторок, 15 листопада, знову масштабно обстрілюють Україну ракетами. Росіяни двома ракетами поцілили по житловому будинку в Києві. Також ракети впали по Житомиру та інших містах України. Частина регіонів наразі без електроенергії.
Повітряна тривога в Україні триває.
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