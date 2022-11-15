Росія масовано атакувала Україну: у Кривому Розі повторно прогриміли вибухи

Масштабна повітряна тривога триває.
У Кривому Розі у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
Чи є влучання - невідомо. Масштабна повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритях до її закінчення. За інформацією голови Миколаївської ОВА Кіма, Росія знову випустила ракети.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул прокоментував удари і повідомив, що працює ППО. Втім, попереджає ще про ракети, які летять у напрямку Кривого Рогу.
Росія атакувала ракетами Україну: що відомо
В Україні 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. Після повідомлення про тривогу у деяких областях пролунали вибухи. Росія завдала удару по Києву, Київській, Полтавській, Одеській, Львівській, Черкаській ти Житомирській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії.
О 15:34 мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю. Окупанти випустили ракети по Печерському району, є влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки.
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