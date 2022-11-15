Россия массированно атаковала Украину: в Кривом Роге повторно прогремели взрывы

В Кривом Роге во вторник, 15 ноября, во время масштабной воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

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Есть ли попадание – неизвестно. Масштабная воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях до ее окончания. По информации главы Николаевской ОВА Кима, Россия снова выпустила ракеты.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул прокомментировал удары и сообщил, что работает ПВО. Впрочем, предупреждает еще о ракетах, летящих в направлении Кривого Рога.

Россия атаковала ракетами Украину: что известно

В Украине 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. После сообщения о тревоге в некоторых областях раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву, Киевской, Полтавской, Одесской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии.

В 15:34 мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу. Оккупанты выпустили ракеты по Печерскому району, есть попадания, по предварительной информации, в два жилых дома.

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