Россияне выпустили новый залп ракет по Украине — Ким

Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне выпустили третий залп ракет по территории Украины.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Виталий Ким подчеркнул, что российские оккупанты могут воевать только с жилыми домами и гражданской инфраструктурой. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
"Криворукие третью волну выпустили ракет. Оставайтесь в укрытиях", — написал Ким.
Масштабный ракетный обстрел Украины 15 ноября
Российские террористы 15 ноября масштабно обстреливают Украину ракетами. Во всех областях, кроме АР Крым, объявлена воздушная тревога. Сообщается об успешной работе ПВО в Киевской, Полтавской и Житомирской областях.
Однако две российские ракеты все же упали на жилые дома на Печерске в Киеве. Там вспыхнул сильный пожар.
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