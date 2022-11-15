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Россияне выпустили новый залп ракет по Украине — Ким

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне выпустили новый залп ракет по Украине — Ким

Фото: Associated Press

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне выпустили третий залп ракет по территории Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Виталий Ким подчеркнул, что российские оккупанты могут воевать только с жилыми домами и гражданской инфраструктурой. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

"Криворукие третью волну выпустили ракет. Оставайтесь в укрытиях", — написал Ким.

Масштабный ракетный обстрел Украины 15 ноября

Российские террористы 15 ноября масштабно обстреливают Украину ракетами. Во всех областях, кроме АР Крым, объявлена воздушная тревога. Сообщается об успешной работе ПВО в Киевской, Полтавской и Житомирской областях.

Однако две российские ракеты все же упали на жилые дома на Печерске в Киеве. Там вспыхнул сильный пожар.

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Дата публикации
Просмотры
766
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