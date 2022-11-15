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Росіяни випустили новий залп ракет по Україні - Кім

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Час на прочитання
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Росіяни випустили новий залп ракет по Україні - Кім

Фото: Associated Press

Українців закликають перебувати в укриттях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни випустили третій залп ракет по території України. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Віталій Кім наголосив, що російські окупанти можуть воювати лише з житловими будинками та цивільною інфраструктурою. Українців закликають перебувати в укриттях. 

"Криворукі третю хвилю випустили ракет. Залишайтеся в укриттях", - написав Кім. 

Масштабний ракетний обстріл України 15 листопада 

Російські терористи 15 листопада масштабно обстрілюють Україну ракетами. В усіх областях, крім АР Крим, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про успішну роботу ППО на Київщині, Полтавщині та Житомирщині. 

Проте дві російські ракети все ж впали на житлові будинки на Печерську в Києві. Там спалахнула сильна пожежа. 

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