Росіяни випустили новий залп ракет по Україні - Кім

Українців закликають перебувати в укриттях.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни випустили третій залп ракет по території України.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
Віталій Кім наголосив, що російські окупанти можуть воювати лише з житловими будинками та цивільною інфраструктурою. Українців закликають перебувати в укриттях.
"Криворукі третю хвилю випустили ракет. Залишайтеся в укриттях", - написав Кім.
Масштабний ракетний обстріл України 15 листопада
Російські терористи 15 листопада масштабно обстрілюють Україну ракетами. В усіх областях, крім АР Крим, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про успішну роботу ППО на Київщині, Полтавщині та Житомирщині.
Проте дві російські ракети все ж впали на житлові будинки на Печерську в Києві. Там спалахнула сильна пожежа.
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