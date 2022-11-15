Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше прокоментувала нові стосунки

Тренерка "Голосу країни-12" Олександра Заріцька вперше прокоментувала свої нові стосунки з музикантом-початківцем та motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненком.

У ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua співачка зізналася, що хоче залишати особисте життя подалі від сторонніх очей. Втім, інколи зірці все ж хочеться поділитися своєю радістю з шанувальниками.

"Я з тих зануд, які не люблять особливо розповідати про особисте життя. Звісно, я жива людина, досить емоційна. Інколи, в моменти щастя, мені хочеться запостити красиве фото або змонтувати спільний ТікТок", - розповіла Олександра.

Олександра Заріцька з хлопцем

Солістка гурту KAZKA зазначила, що поки не готова відкривати подробиці стосунків, але у майбутньому думає про те, аби більше розповідати про себе.

"У стосунках я обираю приватність і тишу, аби зберегти цю особисту таємницю тільки для нас двох. Тому — поки жодних подробиць. Але я не зарікаюсь! Можливо, скоро захочу розповісти більше", - сказала Заріцька.

У повному інтерв'ю Олександри Заріцької для сайту ТСН.ua співачка також пригадала початок війни та зізналася, чи жалкує про участь гурту в Sziget Festival.

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