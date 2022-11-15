Над Полтавською та Черкаською областями летять російські ракети - ОВА

У вівторок, 15 листопада, над Полтавською та Черкаською областями зафіксували проліт російських ракет.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Ми фіксуємо ракети, які пролітають над Полтавщиною. Повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях! Поставтеся серйозно до своєї безпеки", - написав Лунін.

Табурець наголосив, що в регіоні підвищена ракетна небезпека.

Масштабна повітряна тривога в Україні

В Україні 15 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про пуски великої кількості ракет.

Відомо, що в Києві окупанти двома ракетами поцілили по житлових будинках на Печерську. Повітряна тривога триває. ППО збиває ракети в Києві, Київській області та на Полтавщині.

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