На Київщині пролунали вибухи

Залишайтеся в укриттях до моменту скасування тривоги!
У Київській області пролунали два вибухи вдень 15 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це ТСН.ua повідомили жителі одного з міст регіону.
Наразі не відомо, чи були влучання. Ймовірно, в області працювала українська протиповітряна оборона.
Зауваєимо, близько 14:45 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про польоти російських ракет.
Вже відомо про ракетний удар по Києву, після якого у небі здіймався стовп диму.
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