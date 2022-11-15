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На Київщині пролунали вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2008
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Залишайтеся в укриттях до моменту скасування тривоги!

У Київській області пролунали два вибухи вдень 15 листопада під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це ТСН.ua повідомили жителі одного з міст регіону.

Наразі не відомо, чи були влучання. Ймовірно, в області працювала українська протиповітряна оборона.

Зауваєимо, близько 14:45 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про польоти російських ракет.

Вже відомо про ракетний удар по Києву, після якого у небі здіймався стовп диму.

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Дата публікації
Перегляди
2008
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