В Киевской области прогремели взрывы

Оставайтесь в укрытиях до момента отмены тревоги!
В Киевской области прогремели два взрыва днем 15 ноября во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом ТСН.ua сообщили жители одного из городов региона.
Пока не известно, были ли попадания. Вероятно, в области работала украинская противовоздушная оборона.
Напомним, около 14:45 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о полетах российских ракет.
Уже известно о ракетном ударе по Киеву, после которого в небе поднимался столб дыма.
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