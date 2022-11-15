В Киевской области прогремели взрывы

Оставайтесь в укрытиях до момента отмены тревоги!

В Киевской области прогремели два взрыва днем 15 ноября во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом ТСН.ua сообщили жители одного из городов региона.

Пока не известно, были ли попадания. Вероятно, в области работала украинская противовоздушная оборона.

Напомним, около 14:45 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о полетах российских ракет.

Уже известно о ракетном ударе по Киеву, после которого в небе поднимался столб дыма.

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