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Росія атакувала Вінницьку область - ОВА

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Росія атакувала Вінницьку область - ОВА

Фото: Вікіпедія

Масштабна тривога триває, залишайтеся в укриттях.

У вівторок, 15 листопада, у Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - коротко поінформував очільник області.

Варто зазначати, що станом на 15:45 триває масштабна повітряна тривога. У телеграм-каналах повідомляють про нові пуски ракет. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги.

Росія атакувала Україну: що відомо

В Україні 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, окрім окупованого Криму. Після повідомлення про тривогу у деяких областях пролунали вибухи. Росія завдала удару по Києву, Київській, Полтавській, Черкаській ти Житомирській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет.

О 15:34 мер Києва Віталій Кличко заявив про атака на столицю. Окупанти випустили ракети по Печерському району, є влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. 

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Дата публікації
Перегляди
307
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