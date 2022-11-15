На Полтавщині пролунали вибухи: в ОВА повідомили деталі

Українців просять бути в укриттях через атаку військ РФ.

У Миргородській громаді Полтавської області 15 листопада під час масштабної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, в Миргородській громаді працює ППО. Посадовець закликав людей залишатися в укриттях до сигналу відбою.

"У Миргородській громаді працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

За 10 хвилин до цього Лунін повідомив, що над Полтавською областю зафіксували проліт російських ракет.

Атака росіян 15 листопада

В Україні наразі лунає масштабна повітряна тривога. Небезпека триває.

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У Сумах, за словами місцевих, пролунали вибухи. За попередньою інформацією, в регіоні працює протиповітряна оборона (ППО).

Також ППО спрацювала у Чернігівській області.

У Києві та Київській області після оголошення повітряної тривоги пролунала серія вибухів. У столиці росіяни ракетами влучили в житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Кілька ракет знищили сили ППО.

Крім того, окупаційні війська РФ спробували атакувати Вінницьку область. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони.

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