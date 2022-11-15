В Полтавской области раздались взрывы: в ОВА сообщили детали

Украинцев просят быть в укрытиях из-за атаки войск РФ.

В Миргородской громаде Полтавской области 15 ноября во время масштабной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, в Миргородской громаде работает ПВО. Чиновник призвал людей оставаться в укрытиях к сигналу отбоя.

"В Миргородской громаде работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

За 10 минут до этого Лунин сообщил, что над Полтавской областью зафиксирован пролет российских ракет.

Атака россиян 15 ноября

В Украине звучит масштабная воздушная тревога. Опасность продолжается.

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В Сумах, по словам местных, раздались взрывы. По предварительной информации, в регионе работает противовоздушная оборона (ПВО).

Также ПВО сработала в Черниговской области.

В Киеве и Киевской области после оглашения воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В столице россияне ракетами попали в жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО.

Кроме того, оккупационные войска РФ попытались атаковать Винницкую область. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.

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