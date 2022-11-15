В Полтавской области раздались взрывы: в ОВА сообщили детали

Украинцев просят быть в укрытиях из-за атаки войск РФ.
В Миргородской громаде Полтавской области 15 ноября во время масштабной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
По его словам, в Миргородской громаде работает ПВО. Чиновник призвал людей оставаться в укрытиях к сигналу отбоя.
"В Миргородской громаде работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
За 10 минут до этого Лунин сообщил, что над Полтавской областью зафиксирован пролет российских ракет.
Атака россиян 15 ноября
В Украине звучит масштабная воздушная тревога. Опасность продолжается.
В Сумах, по словам местных, раздались взрывы. По предварительной информации, в регионе работает противовоздушная оборона (ПВО).
Также ПВО сработала в Черниговской области.
В Киеве и Киевской области после оглашения воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В столице россияне ракетами попали в жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО.
Кроме того, оккупационные войска РФ попытались атаковать Винницкую область. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.
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