Россия атаковала Винницкую область — ОВА

Масштабная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях.
Во вторник, 15 ноября, в Винницкой области во время тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – коротко проинформировал глава области.
Следует отметить, что по состоянию на 15:45 продолжается масштабная воздушная тревога. В телеграмм-каналах сообщают о новых запусках ракет. Оставайтесь в укрытиях до истечения тревоги.
Россия атаковала Украину: что известно
В Украине 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. После сообщения о тревоге в некоторых областях раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву, Киевской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет.
В 15:34 мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу. Оккупанты выпустили ракеты по Печерскому району, есть попадания, по предварительной информации, в два жилых дома.
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