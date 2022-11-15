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В Черкасской области раздались взрывы: в ОВА рассказали подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2357
Время на прочтение
1 мин
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В Черкасской области раздались взрывы: в ОВА рассказали подробности

Фото: Associated Press

Воздушная тревога в Украине продолжается.

В Черкасской области во вторник, 15 ноября, во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Это сработала система ПВО.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"На Черкасщине работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Будьте в укрытиях!", — написал глава ОВА.

Масштабный обстрел Украины 15 ноября

Российские террористы 15 ноября в очередной раз запустили по Украине большое количество ракет. В Киеве захватчики попали в жилые дома. Также ракеты упали по Житомиру и другим городам Украины. Часть регионов без электроэнергии.

Воздушная тревога в Украине продолжается.

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Дата публикации
Просмотры
2357
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