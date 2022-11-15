Українська ППО збила ракету окупантів на Сумщині: подробиці

У Роменському районі Сумської області вдень 15 листопада під час масованої ракетної атаки окупаційних військ на Україну спрацювала ППО.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, українські захисники збили російську ракету.

"Сумська область. Роменський район, працювало ППО, збито ракету. Перебувайте в укриттях до відміни повітряної тривоги! Є великий ризик повторних пусків", - сказано в повідомленні.

Росіяни атакують Україну

В Україні 15 листопада оголосили масштабну повітряна тривога. Небезпека триває досі. У низці областей повідомляють про роботу ППО, у Києві вже відомо про "прильоти".

ППО спрацювала у Чернігівській області.

Сили протиповітряної оборони спрацювали і у Миргородській громаді Полтавської області.

Працюють ППО і у Черкаській області та на Житомирщині.

Крім того, окупаційні війська РФ спробували атакувати Вінницьку область. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони.

У Києві росіяни ракетами влучили в житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі.

У результаті в будинках спалахнула пожежа.

О 16:05 мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання в багатоповерхівку у Печерському районі.

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