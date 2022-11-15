Ракетний удар РФ: без світла залишилася вся Харківська область

Через злочинні дії окупантів без світла наразі залишилося місто Харків і вся область.

Внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилася вся Харківська область.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Було два прильоти у Харкові і чотири прильоти у Чугуївському районі", - заявив Синєгубов.

Всі удари в регіоні окупанти завдали по об'єктах енергетичної інфраструктури.

За словами голови ОВА, наразі світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни.

Російські окупанти випустили по Україні 90 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 70 з них.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що росіяни здійснили обстріл саме сьогодні через саміт G20.

У Києві окупанти поцілили в житлову багатоповерхівку. Загинула щонайменше одна людина.