Атака РФ по Україні: без світла залишилася і Молдова

У багатьох регіонах країни відключили електрику, зокрема у столиці Кишиневі.

Внаслідок масового ракетного удару РФ по Україні увечері, 15 листопада, без світла залишилися не лише українців, але й громадяни сусідньої Молдови.

Про це пишуть молдовські ЗМІ.

Як передає "Moldova Liberă", перебої з електрикопостачанням спостерігаються практично у всій Молдові. Зокрема, на півдні країни знеструмлено кілька великих населених пунктів. Перебої з електропостачанням є також у столиці Кишиневі.

За інформацією Newsmaker, високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії. Таким чином, постачання електрики з Румунії тимчасово призупинене.

Віцепрем'єр-міністр Молдови Андрей Спину повідомив, що причиною відключень електроенергії стали ракетні обстріли Росією енергоінфраструктури України.

"Унаслідок обстрілу Росією української енергосистеми протягом останньої години автоматично відключилася одна з ліній електропередач, яка забезпечує передачу електроенергії для нашої країни (автоматичне скидання навантаження за частотою). Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він у Telegram.

Він зауважив, що ці лінії не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку. Загинула щонайменше одна людина.

Після атаки у столиці та області запроваджують екстрені відключення світла.

Вибухи було чути у Львові, Харкові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях.