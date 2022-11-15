Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали ударів по Харкову: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1074
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ударів по Харкову: деталі

Фото: tsn.ua

У Харкові тимчасово припинено рух лініями метрополітену.

Увечері, 15 листопада, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

Інших деталей голова ОВА не повідомив. 

У Харківській міській раді додали, що рух лініями Харківського метрополітену тимчасово припинено.

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше підтвердив прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає.

"Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - повідомив мер міста.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку.

Вибухи було чути у Львові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1074
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація