Окупанти завдали ударів по Харкову: деталі

Увечері, 15 листопада, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.

Інших деталей голова ОВА не повідомив.

У Харківській міській раді додали, що рух лініями Харківського метрополітену тимчасово припинено.

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше підтвердив прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає.

"Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - повідомив мер міста.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку.

Вибухи було чути у Львові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях.