Окупанти завдали ударів по Харкову: деталі

У Харкові тимчасово припинено рух лініями метрополітену.
Увечері, 15 листопада, російські окупанти завдали удару по Харкову.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають удари по Харкову! Перебувайте в укриттях", - зазначив він.
Інших деталей голова ОВА не повідомив.
У Харківській міській раді додали, що рух лініями Харківського метрополітену тимчасово припинено.
Мер Харкова Ігор Терехов пізніше підтвердив прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає.
"Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", - повідомив мер міста.
Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, росіяни завдали нового масового ракетного удару по території України. У Києві окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку.
Вибухи було чути у Львові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях.