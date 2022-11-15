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Оккупанты нанесли удары по Харькову: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1472
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты нанесли удары по Харькову: детали

Фото: tsn.ua

В Харькове временно приостановлено движение по линиям метрополитена.

Вечером, 15 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", — отметил он.

Других деталей глава ОВА не сообщил.

В Харьковском городском совете добавили, что движение по линиям Харьковского метрополитена временно приостановлено.

Мэр Харькова Игорь Терехов позже подтвердил прилеты по объектам критической инфраструктуры. О пострадавших пока нет информации.

"Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлены наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова", — сообщил мэр города.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку.

Взрывы были слышны во Львове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях.

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Дата публикации
Просмотры
1472
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