Оккупанты нанесли удары по Харькову: детали

В Харькове временно приостановлено движение по линиям метрополитена.

Вечером, 15 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях", — отметил он.

Других деталей глава ОВА не сообщил.

В Харьковском городском совете добавили, что движение по линиям Харьковского метрополитена временно приостановлено.

Мэр Харькова Игорь Терехов позже подтвердил прилеты по объектам критической инфраструктуры. О пострадавших пока нет информации.

"Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлены наземный электротранспорт, метро. Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова", — сообщил мэр города.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку.

Взрывы были слышны во Львове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях.