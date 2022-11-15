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Атака РФ по Украине: без света осталась и Молдова

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Атака РФ по Украине: без света осталась и Молдова

Фото: Associated Press

Во многих регионах страны отключили электричество, в том числе в столице Кишиневе.

В результате массового ракетного удара РФ по Украине вечером, 15 ноября, без света остались не только украинцы, но и граждане соседней Молдовы.

Об этом пишут молдавские СМИ.

Как передает "Moldova Liberă", перебои с электричеством наблюдаются практически по всей Молдове. В частности, на юге страны обесточены несколько крупных населенных пунктов. Перебои с электроснабжением есть также в столице Кишиневе.

По информации Newsmaker, высоковольтная линия Исакча – Вулканешты – МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии. Таким образом, поставки электричества из Румынии временно приостановлены.

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину сообщил, что причиной отключений электроэнергии стали ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины.

"В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередач, которая обеспечивает передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", — написал он в Telegram.

Он отметил, что эти линии не были повреждены, но были автоматически отключены в целях безопасности.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку. Погиб по меньшей мере один человек.

После атаки в столице и области вводят экстренные отключения света.

Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях.

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Дата публикации
Просмотры
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