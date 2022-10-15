У Туреччині після вибуху під землею загинуло понад 20 шахтарів

На підприємстві з видобутку кам'яного вугілля в турецькому місті Амасра на глибині 300 метрів з невідомих наразі причин стався вибух.

У п’ятницю, 14 жовтня, в турецькій провінції Бартин стався вибуху на вугільній шахті. 25 із 36 гірників, які перебували під землею загинули.

Про це повідомляє видання Haber Turk з посиланням на міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджи.

Вибух стався ввечері о 18:15 на підприємстві з видобутку кам'яного вугілля в Амасрі на глибині 300 метрів. Причину вибуху встановлюють.

До місця події стягнуто карети швидкої допомоги та рятувальні загони, ведуться роботи з вилучення загиблих та порятунку поранених шахтарів.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджи, кількість жертв досягла 25 осіб.

“У нас є 11 поранених, які проходять лікування. 1 з них у важкому стані, 4 - у реанімації. 6 Шістьох громадян санітарними літаками доставили до опікового центру Анкари та Стамбула”, - повідомив він.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував запланований візит до південно-східного міста Діярбакир і екстрено вирушив до північної провінції Бартин.

Нагадаємо, раніше внаслідок збройного нападу у турецькому місті Мерсін двоє поліцейських отримали поранення, один з них загинув.

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