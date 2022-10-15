В Турции после взрыва под землей погибли более 20 шахтеров

На предприятии по добыче каменного угля в турецком городе Амасра на глубине 300 метров по неизвестным причинам произошел взрыв.

В пятницу, 14 октября, в турецкой провинции Бартин произошел взрыв на угольной шахте. 25 из 36 находившихся под землей горняков погибли.

Об этом сообщает издание Haber Turk со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

Взрыв произошел вечером в 18.15 на предприятии по добыче каменного угля в Амасре на глубине 300 метров. Причину взрыва устанавливают.

К месту происшествия стянуты кареты скорой помощи и спасательные отряды, ведутся работы по извлечению погибших и спасению раненых шахтеров.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) октябрь 14, 2022

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, количество жертв достигло 25 человек.

“У нас есть 11 раненых, проходящих лечение. 1 из них в тяжелом состоянии, 4 – в реанимации. 6 Шестерых граждан санитарными самолетами доставили в ожоговый центр Анкары и Стамбула”, — сообщил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил запланированный визит в юго-восточный город Диярбакыр и экстренно отправился в северную провинцию Бартин.

Напомним, ранее в результате вооруженного нападения в турецком городе Мерсин двое полицейских получили ранения, один из них погиб.

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