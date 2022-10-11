У Кривому Розі врятували шахтарів, які через обстріли РФ застрягли під землею

У Кривому Розі закінчилася операція з визволення шахтарів.
У Кривому Розі завершилася рятувальна операція з визволення більше 800 шахтарів, які через ракетні обстріли РФ не могли вийти на поверхню.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"У Кривому Розі всіх шахтарів, які перебували під землею після вчорашніх ракетних атак і знеструмлення шахт, вночі підняли на поверхню. Чотири тисячі родин поки залишаються без світла в домівках, роботи з відновлення живлення тривають", - написав він.
Через удари по критичній інфраструктурі у Кривому Розі 30 тисяч людей залишилися без води, наразі водопостачання повністю відновлено. Деякі райони були знеструмлені. На цей момент без електропостачання в місті залишається 4319 абонентів.
Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня. Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Росіяни обстріляли 12 регіонів України. Загинуло 14 людей, 97 - отримали травми.
Під час масованої атаки РФ випустила 83 ракети. 43 із них збили сили ППО. Обстрілів зазнали Харків, Київ, Львів, Кременчук, Миколаїв, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Сумщина, Івано-Франківщина, Полтавщина тощо.