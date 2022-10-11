У Кривому Розі врятували шахтарів, які через обстріли РФ застрягли під землею

У Кривому Розі завершилася рятувальна операція з визволення більше 800 шахтарів, які через ракетні обстріли РФ не могли вийти на поверхню.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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"У Кривому Розі всіх шахтарів, які перебували під землею після вчорашніх ракетних атак і знеструмлення шахт, вночі підняли на поверхню. Чотири тисячі родин поки залишаються без світла в домівках, роботи з відновлення живлення тривають", - написав він.

Через удари по критичній інфраструктурі у Кривому Розі 30 тисяч людей залишилися без води, наразі водопостачання повністю відновлено. Деякі райони були знеструмлені. На цей момент без електропостачання в місті залишається 4319 абонентів.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня. Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Росіяни обстріляли 12 регіонів України. Загинуло 14 людей, 97 - отримали травми.

Під час масованої атаки РФ випустила 83 ракети. 43 із них збили сили ППО. Обстрілів зазнали Харків, Київ, Львів, Кременчук, Миколаїв, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Сумщина, Івано-Франківщина, Полтавщина тощо.

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