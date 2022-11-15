В турецком Стамбуле раздались взрывы

В Турции в Стамбуле снова раздавались взрывы.

В турецком городе Стамбул после недавнего теракта снова неспокойно. В районе города Фатих раздались взрывы, а также загорелись несколько припаркованных авто.

Об этом сообщает турецкое издание Мynet.com.

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В центре Стамбула на улице Кокамустафа Паса взорвался заминированный автомобиль. Три автомобиля, припаркованные рядом, охватил огонь.

Пожарные потушили огонь. Во время пожара также были слышны взрывы.

На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли 6 человек, а еще более 80 получили ранения. В оставлении в людном месте сумки со взрывчаткой подозревают женщину.

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