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У Херсоні знайшли списки правоохоронців-зрадників – ДБР

Автор
Денькович Ярослава
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У Херсоні знайшли списки правоохоронців-зрадників – ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у російській "поліції".

Державне бюро розслідувань після звільнення Херсона знайшло списки правоохоронців, які перейшли на сторону ворогу та співпрацювали з ним.   

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

"​​Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсона так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради. Виявлено "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціянтів. Позивні заслуговують окремої уваги. Зрадники обрали собі такі: "​​Дукалис, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано"​​, - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, зрадник із позивним "​​Вано"​​ – це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. 

Як повідомляють правоохоронці, він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. 

Усім фігурантам готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111).

Звільнення Херсона

Українські військові повернули контроль над Херсоном 11 листопада. У місті тривають стабілізаційні заходи. Комунальники зможуть приступити до відновлення критичної інфраструктури одразу після розмінування.

У Херсоні відкрилися перші Пункти незламності – це спеціально облаштовані намети, де люди зможуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефони та скористатися Інтернетом. У міісті поступово відновлюють роботу україські мобільні оператори.

14 листопада до звільненого Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський. Глава держави взяв участь у офіційній церемонії підняття прапора України.
 
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Дата публікації
Перегляди
400
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