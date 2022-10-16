Франция передаст Украине системы ПВО Crotale: что о них известно

Кроме того, Франция будет обучать на своей территории до 2 тысяч украинских военных.

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale, которые помогут оградить украинское небо.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, передает Associated Press.

"Они (ЗРК Crotale – Ред.) будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", – сказал министр.

Лекарню напомнил, что у Франции 12 батарей этих ПВО, но не уточнил, сколько из них отправят Украине. Министр обороны уточнил, что вместо переданных ЗРК Crotale французская армия получит более современные системы ПВО Mamba.

По его мнению, Украина сможет развернуть батареи Crotale через два месяца. В это время украинские военные научатся их использовать.

Обучение военных

Также министр обороны подтвердил, что Франция будет обучать на своей территории до 2 тысяч украинских военных. До 2000 украинских военных будут размещены в воинских частях во Франции, где, в частности, будут тренироваться на вооружении, которое Париж передает Украине.

САУ Caesar

Франция поставила 18 артиллерийских установок Caesar и ведет переговоры о поставке еще шести. Лекорню сказал, что Франция также изучает украинский запрос на ракетное вооружение наземного удара.

Франция также создала фонд в размере 100 млн евро, "на который украинцы могут покупать то, что они хотят, при условии, что поставщиком является француз", сказал министр.

Понтонные мосты

Среди получателей первых украинских заказов с помощью фонда есть французская фирма, которая будет поставлять понтонные мосты.

По словам министра, оборонный бюджет Франции на 2023 год достигнет наивысшего уровня со времен Второй мировой войны – 44 миллиарда евро.

Что известно о ЗРК Crotale

Crotale – французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Дальность поражения: 500-10 000 м, высота поражения: до 6000 м.

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