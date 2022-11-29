Словаччина передала Україні 30 БМП1

Бойові машини піхоти передали на підставі угоди з Німеччиною.

Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Twitter.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні

З початком повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери активно надають військову допомогу Україні.

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями. Очільник Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад $20 млрд.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонні матеріали на максимальну суму понад 287 мільйонів доларів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Велика Британія підтвердила надання українській армії ракет Brimstone.

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