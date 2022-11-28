У Великій Британії підтвердили надання української армії ракет Brimstone

У Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про надання української армії високоточних ракет Brimstone.

Про це заявила пресслужба Міноборони у Twitter.

"В рамках свого пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні агресії Росії.

22 листопада видання The telegraph повідомляло, що Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель ракети Brimstone з лазерним наведенням, дальність польоту якої вдвічі перевищує попередній варіант, який було поставлено близько пів року тому.

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Військова допомога Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери активно надають військову допомогу Україні.

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями. Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад $20 млрд.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму понад 287 мільйонів доларів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

Люксембург передасть Україні у рамках військової допомоги партію позашляховиків HMMWV.

Литва оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Туди увійдуть 155-мм снаряди та зимова форма для ЗСУ.

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