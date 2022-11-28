Астрологічний прогноз на 28 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися до серйозних справ – до очікуваного результату вони не приведуть, а ось планувати свої дії та визначати стратегію й тактику досягнення цілей не лише можна, а й потрібно.

Символ дня: білий єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: небесно-блакитний, ультрамариновий.

Щасливе каміння дня: бурштин, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, спочатку можуть не давати яскравої симптоматики, тому навіть за дрібного нездужання необхідно звернутися до лікаря.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності: не можна як переїдати, так і голодувати.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про внутрішні проблеми людини.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям, зокрема і для стрижки.

Афоризм дня: "Переживати болісний досвід – те саме, що "висіти" на ручному гальмі. Якоїсь миті доведеться його відпустити, щоб рухатися далі" (Клайв Льюїс).

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує своїм підопічним успіх у будь-яких справах.

Магія та містика дня: можна проводити обряди й ритуали, що залучають ділову, фінансову та любовну удачу.

Табу дня: не можна нікому шкодити – навіть за злі думки доведеться розплачуватися.

Читайте також: