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Астрологический прогноз на 28 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
7922
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит браться за серьезные дела – к ожидаемому результату они не приведут, а вот планировать свои действия и определять стратегию и тактику достижения целей не только можно, но и нужно. 

Символ дня: белый единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, ультрамариновый. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот дань, поначалу могут не давать яркой симптоматики, поэтому даже на мельчайшее недомогание необходимо обратить внимание и обратиться к врачу. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя как переедать, так и голодать. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутренних проблемах человека. 

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами, в том числе и для стрижки. 

Афоризм дня: "Переживать болезненный опыт – все равно что "висеть" на ручном тормозе. В какой-то момент придется его опустить, чтобы двигаться дальше" (Клайв Льюис). 

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит своих подопечным удачу в любых делах. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие деловую, финансовую и любовную удачу. 

Табу дня: нельзя никому вредить, даже за злые мысли придется расплачиваться. 

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Дата публикации
Просмотры
7922
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