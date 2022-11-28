Астрологический прогноз на 28 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит браться за серьезные дела – к ожидаемому результату они не приведут, а вот планировать свои действия и определять стратегию и тактику достижения целей не только можно, но и нужно.

Символ дня: белый единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, ультрамариновый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот дань, поначалу могут не давать яркой симптоматики, поэтому даже на мельчайшее недомогание необходимо обратить внимание и обратиться к врачу.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя как переедать, так и голодать.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутренних проблемах человека.

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами, в том числе и для стрижки.

Афоризм дня: "Переживать болезненный опыт – все равно что "висеть" на ручном тормозе. В какой-то момент придется его опустить, чтобы двигаться дальше" (Клайв Льюис).

Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит своих подопечным удачу в любых делах.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие деловую, финансовую и любовную удачу.

Табу дня: нельзя никому вредить, даже за злые мысли придется расплачиваться.

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