Люксембург передасть на потреби ЗСУ бронеавтомобілі

Люксембург передасть Україні додаткові броньовані автомобілі HMMWV.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Міністр підкреслив, що армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України.

"Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – додав міністр.

Крім того, після ухвалення відповідного регламенту, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine. Вона передбачає навчання 15 тис. військових ЗСУ.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України США та західні партнери активно надають військову допомогу Україні.

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять найближчими тижнями. Очільник Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на понад $20 млрд.

Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Україна отримає новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

17 листопада парламент Швеції дозволив передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що Україна отримала два зенітно-ракетні комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.

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