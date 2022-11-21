Люксембург передаст на нужды ВСУ бронеавтомобили

Люксембург передаст Украине дополнительные бронированные автомобили HMMWV.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

Министр подчеркнул, что армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины.

"Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — добавил министр.

Кроме того, после принятия соответствующего регламента армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Она предполагает обучение 15 тыс. военных ВСУ.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд.

Нидерланды выделят более 25 млн. евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Украина получит новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

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