Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских военных преступников.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Егор Чернев.

По его словам, решение было принято единогласно, после чего резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", — подчеркнул он.

Также отмечается, что документ содержит ряд важных для Украины решений – увеличение поставок Украине вооружения, разработку конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО, создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Принятие этой резолюции — это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, поэтому влияет на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, такая как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках", — резюмировал Чернев.

Напомним, Чехия третьей в Европе признала Россию страной-террористкой.

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