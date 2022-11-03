Чехия третьей в Европе признала Россию страной-террористом

За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов, входящих в состав комитета.
Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим. Это третья страна в мире, признавшая Россию государством-террористом.
Об этом сообщает Ceske Noviny.
За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов, входящих в состав комитета. Депутаты осудили агрессию России в Украине и атаки на мирное население, гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.
"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции являются угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейским безопасности", — говорится в резолюции.
В документе указано, что действия российских захватчиков и других вооруженных формирований, поддерживаемые РФ, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и должны быть наказаны.
Следует отметить, что подобную резолюцию о признании России государством-террористом ранее приняли Эстония и Польша.
ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался.
Между тем, официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что конгресс США разрабатывает критерии по признанию России государством-спонсором терроризма. В то же время она отметила, что признание России спонсором терроризма фактически не усилит санкции против нее.
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