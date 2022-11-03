Чехия третьей в Европе признала Россию страной-террористом

За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов, входящих в состав комитета.

Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим. Это третья страна в мире, признавшая Россию государством-террористом.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов, входящих в состав комитета. Депутаты осудили агрессию России в Украине и атаки на мирное население, гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры.

"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции являются угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейским безопасности", — говорится в резолюции.

В документе указано, что действия российских захватчиков и других вооруженных формирований, поддерживаемые РФ, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и должны быть наказаны.

Следует отметить, что подобную резолюцию о признании России государством-террористом ранее приняли Эстония и Польша.

Также читайте Путин беседовал с Эрдоганом о ядерном оружии: что сказал президент России

ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, 1 воздержался.

Между тем, официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что конгресс США разрабатывает критерии по признанию России государством-спонсором терроризма. В то же время она отметила, что признание России спонсором терроризма фактически не усилит санкции против нее.

Решение ПАСЕ: впервые Россию открыто назвали террористкой - Евгения Кравчук

Читайте также: