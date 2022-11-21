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Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу

Фото: Урядовий портал

Норвезькі кошти спрямують до "Нафтогазу".

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Норвегія надасть Україні грант на майже 200 млн євро для додаткової закупівлі газу в наші газосховища.

Про це український прем‘єр написав у соцмережах.

За його словами, норвезькі кошти будуть спрямовані до "Нафтогазу" через механізм підтримки від ЄБРР, який також виділяє 300 млн євро на відповідні закупівлі.

"Станом на зараз у наших газосховищах понад 14 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими. Водночас в умовах ударів по нашій критичній інфраструктурі з боку росії ми будемо накопичувати додаткові ресурси", - написав Шмигаль

Так, наголосив Шмигаль, Європа і світ допомагають Україні вистояти перед терористичними атаками Росії.

"Ми зробимо все, аби українці взимку були зі світлом та теплом", - додав український прем‘єр.

17 листопада окупанти здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Тоді ж Шмигаль заявив, що росіяни почали бомбити газовидобуток України. Він повідомляв про атаку на "Південмаш" у Дніпрі. 

А глава держави Володимир Зеленський показав момент потужного російського ракетного удару по Дніпру.

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Дата публікації
Перегляди
73
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