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Молочні коржики: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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109
Час на прочитання
1 хв
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Молочні коржики: простий рецепт

Фото: Credits

Знайомі з дитинства молочні коржики можна приготувати швидко і без міксера, а в наш час це безумовний плюс.

Коржики з бездріжджового тіста виходять ароматними, м'якими, в міру солодкими і розсипчастими з натуральним ароматом молока. Рецепт простий та швидкий.

Складники

  • борошно — 400 г;
  • цукор – 180 г;
  • молоко – 80 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • розпушувач – 15 г.

Приготування

Нагрійте вершкове масло до м'якості і розітріть його з цукром. Додаємо молоко кімнатної температури, ванільний цукор, яйце і перемішуємо до однорідності за допомогою віночка. Просіяне борошно з'єднуємо з розпушувачем і поступово додаємо до основної маси, замішуючи тісто. Тісто виходить м'яке, еластичне та не прилипає до рук.

Присипаючи робочу поверхню борошном, розкачуємо пласт тіста завтовшки 1 см і за допомогою склянки або спеціальних форм формуємо коржики. Сформовані коржики перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером, на невеликій відстані один від одного.

Випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.

Порада у приготуванні

  • Молоко можна брати будь-якої жирності.
  • Вершкове масло не рекомендується замінювати маргарином.
  • Ванільний цукор додавайте за бажанням.

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Дата публікації
Перегляди
109
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