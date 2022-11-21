Молочні коржики: простий рецепт

Знайомі з дитинства молочні коржики можна приготувати швидко і без міксера, а в наш час це безумовний плюс.
Коржики з бездріжджового тіста виходять ароматними, м'якими, в міру солодкими і розсипчастими з натуральним ароматом молока. Рецепт простий та швидкий.
Складники
- борошно — 400 г;
- цукор – 180 г;
- молоко – 80 г;
- вершкове масло – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- розпушувач – 15 г.
Приготування
Нагрійте вершкове масло до м'якості і розітріть його з цукром. Додаємо молоко кімнатної температури, ванільний цукор, яйце і перемішуємо до однорідності за допомогою віночка. Просіяне борошно з'єднуємо з розпушувачем і поступово додаємо до основної маси, замішуючи тісто. Тісто виходить м'яке, еластичне та не прилипає до рук.
Присипаючи робочу поверхню борошном, розкачуємо пласт тіста завтовшки 1 см і за допомогою склянки або спеціальних форм формуємо коржики. Сформовані коржики перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером, на невеликій відстані один від одного.
Випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.
Порада у приготуванні
- Молоко можна брати будь-якої жирності.
- Вершкове масло не рекомендується замінювати маргарином.
- Ванільний цукор додавайте за бажанням.
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