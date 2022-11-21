Подоляк вказав, яке слово зникло з медіапростору РФ і з якими ще невдовзі станеться таке саме

Подоляк певен: якщо росіяни забули слово "Херсон", то забудуть і слова "Донецьк", "Крим" та "Україна".

Путінський режим наказав своїм пропагандистам не згадувати про відступ з Херсона. Це місто взагалі зникло з інформаційного поля РФ.

Це зауважив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter.

"Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі", - зазначив Подоляк.

Радник голов ОП саркастично зауважив, що це правильна інформаційна стратегія Росії: сьогодні забули слово "Херсон". Завтра – "Донецьк". Післязавтра – "Крим". Скоро – "Україна".

Раніше Михайло Подоляк назвав три основні пункти, які має виконати Росія, перш ніж сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада.

13 листопада в Херсоні відновили роботу українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. Правоохоронці проводять у місті стабілізаційні заходи.

Звільнений від окупантів Херсон повертається до життя